: erano queste le ali che facevano volare ilnegli anni ’60. Il primo era, il secondoStesso nome di battesimo (Luigi), stesso abbreviativo, stessa capacità di giocare sia su una fascia che sull’altra. “Ci confrontavamo in settimana e decidevamo quale posizione prendere la domenica. Ricordo che contro l'Inter io preferivo affrontarementre, dall'altra parte,rapido, puntava” aveva ricordato Simoni in un’intervista a La Repubblica tre anni fa. Non un qualsiasi Inter-Torino qualsiasi, ma quello del 1967, la gara del gol più celebre messo a segno dalla Farfalla Granata: scavetto improvviso a beffarecon la palla che termina la sua corsa sotto l’incrocio.Così come Meroni, anche Simoni era arrivato al Torino nell’estate del ’64: il presidentelo acquistò dal. E’ rimasto in granata fino all’estate del 1967, collezionando 99 presenze e 21 gol, 10 dei quali (suo record personale) messi a segno nel campionato 1964/1965. Nell’estate del ’67 fu poi ceduto alla, che in realtà avrebbe voluto acquistare l’altro Gigi, Meroni: dopo le veementi poteste dei tifosi granata (dalla Fiat le 127 uscivano mancanti di qualche pezzo e con i volantini “Agnelli, giù le mani dal Torino)Ma la storia tra il Torino e Simoni non era ancora arrivata all’ultimo atto. Trentatré anni dopo,, quell’ala ormai diventato allenatore, che solamente due anni prima aveva vinto la Coppa Uefa e sfiorato lo scudetto alla guida dell’Inter,A chiamarlo fu, che era appena arrivato in granata come direttore sportivo e con Simoni aveva lavorato proprio all’Inter. Questa sua nuova avventura al Toro durò però solamente pochi mesi: a fine ottobre fu esonerato per via degli scarsi risultati. Nonostante questo il suo rapporto con la piazza granata è rimasto sempre ottimo, tanto da non essere mai considerato un avversario, neanche le volte in cui le sue squadre hanno giocato contro il Torino.