Il sindaco di Milano Giuseppe Sala non ha apprezzato la sortita di Milan e Inter su San Siro, ieri a Losanna a poche ore dal voto del Cio sull'assegnazione dell'Olimpiade invernale 2026 per cui Milano-Cortina ha previsto l'inaugurazione nello storico stadio. Ecco il commento riportato dall'Ansa: "Non mi è piaciuto, gliel'ho ha anche detto, potevano anche aspettare un attimo. Detto ciò, forse è stata l'occasione anche per me per chiarire le cose. Su questo voglio essere preciso, vista la situazione. San Siro sarà su certamente nel 2026".