Immagini e parole che lasciano sorpresi e fanno inevitabilmente discutere. Al centro della polemica è Simone Angelosante, sindaco di Ovindoli (AQ) e consigliere regionale della Lega in Abruzzo. Su Facebook, infatti, Angelosante ha postato un meme raffigurante Silvia Romano e la scritta: "Avete mai sentito di qualche ebreo che liberato da un campo di concentramento si sia convertito al nazismo e sia tornato a casa in divisa delle SS?". Il consigliere spiega: "Non mi sembra di aver detto niente di negativo, ho solo riportato un dato storico e oltre tutto non ho fatto nessun nome della ragazza. Ma comunque è una idea che gira sulle radio nazionali".