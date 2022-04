e che era un calciatore dilettante in Costa d'Avorio. Poi sono diventato un giocatore di movimento, ma papà è rimasto importante per la mia carriera e ancora oggi è la prima persona con cui mi confronto dopo le partite. Lui mi sprona e mi consola a seconda delle situazioni, siamo molto uniti in famiglia".e non mi sono più spostato da lì, quindi è andata bene così".Benissimo, perché l'ivoriano nato nel giorno di Natale dell'anno 2000, si è imposto in prima squadra, dove ha raccolto 67 presenze condite da 7 assist e 5 gol. Sarebbe stato uno in più se non fosse per un fuorigioco visto dal Var, che gli ha annullato la rete segnata nell'ultima partita vinta sul campo dellaNei quattro precedenti hanno sempre vinto i rossoneri: tre volte a San Siro (due in campionato e una ai rigori in Coppa Italia) e una allo Stadio Olimpico Grande Torino con un sonoro 0-7 e doppietta del nazionale francese ex Real Madrid.(arrivato in prestito dalla Roma), senza dimenticare che Kalulu può adattarsi nel ruolo di terzino destro. IntantoSe il presidente Cairo dovesse respingere le eventuali offerte che arrivassero nel prossimo mercato estivo, l'ivoriano avrebbe un'altra stagione di tempo per crescere ancora e cercare di convincere il Milan a puntare su di lui.