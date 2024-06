Sinner al numero 1 mondiale del tennis? Come funziona il sistema punti del ranking ATP

Getty Images

Novak Djokovic ha stupito tutti ancora una volta, ha ritrovato le energie mentali che solo un campione come lui può avere e ha battuto al quinto set l’argentino Cerundolo. Oltre a guadagnare i quarti di finale del Roland Garros 2024, il fuoriclasse serbo ha mantenuto ancora la posizione numero 1 del ranking ATP, rinviando il sorpasso di Jannik Sinner. Ma come funziona esattemente questo sistema di punteggio? Come si aggiorna la classifica ATP? Quali sono i criteri che stabiliscono le posizioni?Questi primi mesi di 2024 sono sicuramente favorevoli a Sinner grazie al meccanismo che governa il ranking ATP. L’italiano è da settimane in posizione numero 2 e ormai prepara il sorpasso su Djokovic. Il sistema che governa la classifica è abbastanza semplice: tiene in considerazione i risultati ottenuti dai tennisti nelle ultime 52 settimane. I punti ottenuti in un torneo sono validi per un anno, poi vengono "scartati" all'inizio della successiva edizione, per poi essere sommati a quelli nuovi ottenuti. Sinner ha meno punti da scartare rispetto ad Alcaraz, Djokovic e Medvedev sia al Roland Garros che nei prossimi appuntamenti e dunque ha più possibilità di guadagnare terreno rispetto ai tre big. In sostanza, ogni settimana c’è un aggiornamento del ranking.

Si può dire chiaramente che con questo sistema dei punti, è molto più complicato restare ai vertici a lungo. A meno, appunto, di rendimento costante nel tempo. Chi vince tanto, ha ovviamente tanto da "perdere" l’anno successivo. Ovviamente, tutti i tornei non sono uguali e i punti assegnati hanno subìto modifiche anche recenti. Gli Slam consegnano 2000 punti al vincitore, 1300 al finalista, 800 al semifinalista e così via; nei Masters 1000 sono 1000 per chi vince, 650 per il finalista, 400 per il semifinalista; nei 500 la vittoria vale appunto 500 punti, 330 la finale e 200 la semifinale; infine nei 250 con 250 punti per la vittoria, 165 per la finale, 100 per la semifinale.

Per fare un esempio concreto, Djokovic nel 2023 ha vinto lo slam francese e quindi ha ottenuto 2000 punti. Sinner invece nel 2023 è uscito secondo turno e ha raccolto solo 45 punti. Sinner in totale sta difendendo solo 585 punti della scorsa stagione sul rosso, 1730 in meno di Djokovic, 1680 in meno di Alcaraz e 525 meno di Mevdedev. Insomma: chi difende un titolo, il massimo a cui può aspirare è restare con gli stessi punti che aveva 52 settimane prima, nel caso in cui dovesse riconfermarsi campione.Jannik Sinner ha ancora il destino nelle proprie mani. Arrivando in finale, infatti, sorpasserebbe il serbo a prescindere da ogni suo risultato. Djokovic è invece costretto a vincere almeno altri due match per mantenere la posizione. Qualora il serbo non arrivasse in finale, il numero 1 sarebbe Sinner a prescindere da qualsiasi risultato dell’italiano dai quarti in poi. Se Sinner si fermasse in semifinale e Nole andasse fino all’ultimo atto, poi Jannik dovrebbe sperare che Djokovic perdesse la finalissima. Insomma, è ancora tutto apertissimo e il sorpasso appare davvero imminente.