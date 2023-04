Jannik Sinner vola in finale al torneo Masters 1000 di Miami in Florida negli Stati Uniti sul cemento. Il tennista italiano classe 2001 ha battuto in rimonta lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo nel ranking Atp e campione in carica. Dopo aver perso il primo set 6-7 al tie-break (4-7), il tifoso milanista ha vinto gli altri due per 6-4 e 6-2.

Nella finale in programma domenica 2 aprile alle ore 19 locali (la 1 di notte di lunedì 3 aprile in Italia) lo attende il 27enne russo Daniil Medvedev, numero 5 al mondo.



Sinner, 22 anni il prossimo 16 agosto, attualmente è il numero 11 al mondo ma grazie ai risultati ottenuti in questo torneo è destinato a entrare nella top 10 del ranking Atp. E' diventato il terzo giocatore nella storia del tennis a raggiungere la final di Miami più di una volta prima di compiere 22 anni dopo Rafael Nadal e Novak Djokovic. Scusate se è poco.