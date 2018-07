#SionInter è LIVE per i nostri follower dall'Italia!



SION: 30 Maissonial; 3 Maceiras, 16 Raphael Rossi, 19 Neitzke, 22 Abdellaoui; 10 Carlitos, 11 Adryan, 14 Grcic, 23 Mveng, 29 Kasami; 21 Moussa.



INTER: 27 Padelli; 29 Dalbert, 6 De Vrij, 37 Skriniar, 18 Asamoah; 5 Gagliardini, 20 Borja Valero; 16 Politano, 14 Nainggolan, 7 Karamoh; 10 Lautaro.

Dopo il debutto vincente a Lugano (3-0),I nerazzurri di Spalletti perdono 2-0 contro ilsesta classificata nell'ultima edizione della Super League. Il Trophée de Tourbillon, coppa che celebra il 50° anniversario dell'inaugurazione dello stadio di casa dei vallesani, va dunque al Sion.. Da segnalare l'infortunio di Nainggolan (lieve problema muscolare) e l'esordio stagionale di Mauro Icardi, subentrato nel secondo tempo. Di seguito si può seguire live il match sul profilo Twitter dell’Inter, solo per i follower che si trovano sul territorio italiano.91' - Punizione altissima di Icardi. Finisce qui la partita tra Sion e Inter.76' - Altro cambio nell'Inter: fuori Skriniar, dentro Zappa.70’ -Dopo un bello scambio con un compagno, Baltazar di sinistro tira all’incrocio dei pali. Padelli tocca, ma non riesce a evitare il gol.69' - Altro cambio nell'Inter, Roric per Gagliardini.62' - Fuori Lautaro Martinez e Borja Valero, in campo Icardi e Salcedo.50' - Da calcio d'angolo D'Ambrosio di testa spedisce di poco alto sopra la porta del Sion.46' - Fuori Dalbert, De Vrij e Politano, dentro D'Ambrosio, Ranocchia e Candreva.45' - Il primo tempo termina sull'1-0 per il Sion.40' - Bella giocata di Karamoh che si libera al tiro col destro, palla che sfiora il palo.35' - Sion vicino al raddoppio: tiro a giro di Carlitos che finisce sul palo, riprende Adryan ma Padelli respinge.27' - Uscita a vuoto di Padelli,con un colpo di testa di Neitzke. Nerazzurri di Spalletti sotto 1-0 in Svizzera.24' - che decide di non rischiare: esce dal campo, al suo posto entra Emmers alla prima interruzione.Queste le formazioni ufficiali: