Artem Dzyuba, accostato anche al Venezia in passato, è attualmente svincolato dopo la fine del rapporto con l'Adana Demirspor. Il giocatore russo ha come priorità il ritorno in patria, ma ora la sua strada si orienta in direzione della Cina. Il presidente della Torpedo Mosca, principale candidata per l'acquisto del giocatore, ha smentito la voce legata a Dzyuba. Si apre dunque la possibilità di un trasferimento in Cina.