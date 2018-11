Questa sera Salvatore Sirigu difenderà la porta dell'Italia: il ct Roberto Mancini ha infatti deciso di dare fiducia al portiere del Torino per l'amichevole dell'Italia contro gli Stati Uniti. "Io mi sento sempre un titolare, sia che giochi sia che non giochi perché in Nazionale non bisogna guardare alle gerarchie. Conta il gruppo. Io mi preparo sempre come se fossi chiamato a giocare. E se poi tocca a un altro va bene lo stesso" ha dichiarato l'estremo difensore granata, ai microfoni di Rai Sport, dal ritiro della Nazionale.



Poi sul Torino e sul suo compagno di squadra Andrea Belotti: "​Belotti soffre a stare senza Nazionale ma quelle di Mancini sono scelte tecniche semplici. Non c’è nessuna preclusione nei suoi confronti. Il Toro? Venire al Torino è stata una scelta giusta perché l’ambiente è elettrizzante, ti trasmette passione. Se ci sarà sempre sinergia con i tifosi potremo andare lontano".