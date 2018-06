Carlo Pallavicino, agente di Salvatore Sirigu, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Ancelotti conosce molto bene Sirigu e lo reputa il portiere più affidabile per sostituire Reina. Dopo essere stato per 4 anni il miglior portiere in Francia, venne messo inspiegabilmente in panchina e lo avrei visto molto bene come successore di Buffon alla Juventus. Mi risulta che nel contratto di Sirigu ci sia una clausola che gli permetterebbe di liberarsi nel caso dovesse arrivare l'interesse di una squadra di alto calibro".