Salvatore Sirigu, portiere del Torino, parla a Sky Sport della sua avventura in granata: "Mazzarri è un allenatore che ha portato delle idee e ha cercato di inculcarle da subito. All'inizio non è stato facile però noi abbiamo basato sulla continuità del lavoro la nostra forza raccogliendo quest'anno i frutti del lavoro dell'anno scorso. Qualche innesto poi ci ha dato una mano anche nella mentalità. L'Europa è l'obiettivo principale all'estero, in Italia abbiamo avuto la percezione che andare in Europa League fosse qualcosa di secondario. Adesso questa mentalità sta cambiando e io sono contento perché giocare in Europa ha la stessa valenza che giocare in campionato".



SU ASTORI - "Ci siamo conosciuti da ragazzi, eravamo insieme alla Cremonese con Mondonico e negli anni abbiamo consolidato il nostro rapporto. L'anno scorso in vista di Fiorentina-Torino scherzammo, mi diceva di stare attento che mi avrebbe fatto gol da calcio d'angolo. Mi mancherà".



SU IBRA - "Il compagno di squadra più carismatico che abbia avuto, quello che ti cambia gli equilibri della partita. Una persona coerente con sé stessa, che ti cambia la squadra. Mi fanno ridere le critiche nei suoi confronti, per quello che ha fatto in carriera penso che criticarlo sia da idioti".