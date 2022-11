Siti scommesse sicuri 2022: l’elenco dei bookmaker ADM

Siti Scommesse Sicuri Licenza AAMS (ADM) Bet365 15253 Snai 15215 Sisal 15115 Eurobet 15016 888 15014 Lottomatica 15017 Goldbet 15226 William Hill 15038 Netbet 15015 Bwin 15026 Betclic 15202 Betway 15216 Unibet 15228 Betfair 15221 VinciTu 15200 Betflag 15007 Planetwin365 15242

I migliori siti scommesse sicuri online

Bet365

Palinsesto sportivo con oltre 30 discipline sulle quali scommettere

Diversi mercati di scommessa anche speciali (autogol, cartellino, tiri in porta, etc)

anche (autogol, cartellino, tiri in porta, etc) Mobile app scommesse per iOS e Android

per iOS e Android Diretta tv streaming su eventi selezionati (disponibile solo ed esclusivamente per gli utenti registrati residenti in Italia e che abbiano giocato una scommessa nelle ultime 24 ore o abbiano saldo positivo).

Snai







Operatore italiano per eccellenza, anche Snai rientra nell’elenco dei siti scommesse sicuri grazie ad una piattaforma ben strutturata nella quale il palinsesto sportivo è organizzato in modo intuitivo ed ogni prodotto di gioco facilmente accessibile. Nel tempo ha ricevuto diversi riconoscimenti oltre alle certificazioni G4 (Global Gambling Guidance Group) e DNV-GL norvegese che assicurano l’ottemperanza a tutte quelle direttive che permettono un gioco responsabile, sicuro e che rappresenti semplicemente una fonte di intrattenimento.



Ampio palinsesto sportivo con numerosi mercati e quote

con numerosi mercati e quote Sezione ippica curata con diversi ippodromi in Italia, Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Sudafrica e tanto altro

curata con diversi ippodromi in Italia, Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Sudafrica e tanto altro Servizio clienti disponibile per email e live chat

App mobile per ciascun prodotto offerto.

Sisal







Sisal è un bookmaker italiano con una lunga storia alle spalle, punto di riferimento per tanti scommettitori ma anche amanti delle lotterie. Oltre ad offrire una delle piattaforme più complete sotto ogni punto di vista, garantisce una connessione sicura. Non a caso è stato premiato agli EGR Italy come operatore dell’anno 2022 ed operatore socialmente responsabile. Dettagli che ci forniscono il quadro di un concessionario di gioco affidabile, attento ai suoi clienti ma soprattutto uno dei siti scommesse sicuri. Alcuni degli elementi che lo caratterizzano sono è un bookmaker italiano con una lunga storia alle spalle, punto di riferimento per tanti scommettitori ma anche amanti delle lotterie. Oltre ad offrire una delle piattaforme più complete sotto ogni punto di vista, garantisce una connessione sicura. Non a caso è statoed operatore socialmente responsabile. Dettagli che ci forniscono il quadro di un concessionario di gioco affidabile, attento ai suoi clienti ma soprattutto uno dei siti scommesse sicuri. Alcuni degli elementi che lo caratterizzano sono

Assistenza live chat ogni giorno 24 ore su 24

ogni giorno 24 ore su 24 Numero verde attivo 24/7

Un forte programma per favorire il gioco responsabile e sicuro

Offerta di gioco completa di promozioni periodiche e welcome bonus

Social Network per gli scommettitori Tipster e blog con tutte le ultime notizie sportive.

Eurobet







Partner di Entain e di Gordon Moody, associazioni finalizzate alla promozione di un gioco responsabile e sicuro, Eurobet rientra tra i siti scommesse sicuri più importanti e noti in Italia. Inoltre è in possesso di certificazioni G4, Accredia e Quaser che ne garantiscono la sicurezza del trattamento dei dati e delle connessioni.



Test di autovalutazione

Sistemi di controllo per la tutela dei minori

Guida per riconoscere i segnali di un gioco problematico

Impostazione dei limiti di versamento e giocata

Controllo dei propri movimenti e saldi.

Tutti elementi che si vanno ad aggiungere ad un palinsesto ricco con 28 sport sui quali scommettere online, oltre 300 mercati di scommessa sui principali match di calcio, Diretta TV streaming (solo utenti registrati con saldo positivo o con giocata effettuata nelle ultime 24 ore) e promozioni periodiche.







888







Adeguato alle direttive eCOGRA per favorire un gioco responsabile, 888 è uno dei siti scommesse sicuri che mette a disposizione strumenti efficaci per garantire la tutela dei giocatori. Offre numeri di supporto e canali come Gambling Therapy o Gamblers Anonymous per ricevere aiuto in caso di un comportamento di gioco non controllato. Adeguato alleper favorire un gioco responsabile,è uno dei siti scommesse sicuri che mette a disposizione strumenti efficaci per garantire la tutela dei giocatori. Offre numeri di supporto e canali come Gambling Therapy o Gamblers Anonymous per ricevere aiuto in caso di un comportamento di gioco non controllato.

Rete sicura e sistemi Firewall

Comunicazioni criptate

Autenticazione degli accessi.

Se da un lato la tutela della privacy e dei dati dei giocatori è garantita da strumenti efficaci, d’altra parte è doveroso sottolineare come il palinsesto sportivo potrebbe essere ampliato aggiungendo maggiori discipline e mercati. A controbilanciare l’offerta sportiva, però, vi è la possibilità di usufruire di welcome bonus e promozioni periodiche, oltre ad una Diretta Streaming accessibile registrandosi e depositando fondi sul proprio conto.



Lottomatica







Vi sono diversi motivi per cui Lottomatica si configura come uno dei siti scommesse sicuri online disponibili in Italia. Nato nel 1990, ad oggi dispone di una piattaforma completa sulla quale i dati dei giocatori vengono gestiti da data center certificati ISO27001. Il gioco responsabile è al centro dell’attenzione dell’operatore made in Italy il quale ha ricevuto certificazione G4.



Dunque sono solo i bonus benvenuto, scommesse e giochi del casinò, payout alti fino al 95% e promozioni ad incentivare numerosi giocatori alla registrazione, ma anche la garanzia di un’esperienza serena e protetta.

Goldbet







Se la sicurezza è un fattore di vitale importanza per Lottomatica, allo stesso modo lo è per Goldbet, uno dei bookmaker sicuri che fa parte dello stesso gruppo del concessionario trattato precedentemente. Tutte le informazioni dei clienti sono gestite nel totale rispetto della privacy attraverso data center certificati.



Limiti di gioco e versamento

Auto-esclusione

Numeri e siti utili.

William Hill







Limiti sui versamenti e sulle giocate

Auto-sospensione per un determinato periodo di tempo

Auto-esclusione trasversale

Verifica dell’identità dei suoi utenti

Siti e numeri di supporto per la dipendenza da gioco.

Non solo bonus benvenuto scommesse e promozioni dunque, ma un vero e proprio portale completo di tutto con numerosi mercati di scommessa sebbene la lista degli sport disponibili potrebbe essere ampliata.



Netbet







Nominato come miglior sito scommesse sportive del 2017 agli EGR, Netbet offre un ambiente affidabile e costantemente monitorato per garantire un’esperienza serena. Si tratta di uno dei primi portali nati in Italia, in linea al 100% con le norme dell’ADM di cui ne ha regolare concessione.



Oltre a mettere a disposizione un sito sicuro dove poter effettuare scommesse sportive online ma anche puntate al casinò, garantisce assistenza nell’eventualità di un comportamento a rischio come un time-out dopo un periodo di inattività di 20 minuti, auto-esclusione e limiti di deposito.

Bwin





Test di autovalutazione

Auto-esclusione ed auto limitazione

Periodo di pausa

Numero verde per ricevere supporto

Sistemi di controllo per la tutela dei minori.

In più tutte le transazioni sono crittografate dalla tecnologia VeriSign. Questo permette di giocare le schedine online, che sia sul prossimo match di calcio o sulla finale di X Factor, live o pre-match, in totale serenità usufruendo anche di offerte di benvenuto e promozioni.



Betclic







Uno dei bookmaker sicuri è Betclic, piattaforma ricca di sport, mercati e quote. Si tratta di uno dei siti per scommesse tra i più completi con un palinsesto notevolmente ampio e mercati che possono superare i 300 esiti sui principali eventi di calcio, oltre ad offrire un alto payout che si aggira intorno al 96%.



Auto-esclusione temporanea o permanente

Limiti di deposito

Numeri e canali utili per ricevere supporto

Monitoraggio dell'attività dei giocatori.

Betway







Fondato nel 2006, Betway è probabilmente uno dei siti scommesse sicuri più giovani nel mercato italiano. In possesso del riconoscimento “Safe and Fair” rilasciato da eCOGRA, offre una piattaforma dove giocare responsabilmente ed in modo sicuro. Tra i metodi messi a disposizione agli scommettitori per tenere sotto controllo il loro volume di giocate vi sono l’auto-esclusione, restrizioni sui versamenti e time-out dopo 20 minuti in caso di inattività.



Unibet







La sicurezza su Unibet è garantita da strumenti quali la crittografia 128-bit SSL fornita da TrustWare. Tutti i dati relativi al pagamento sono protetti attraverso software e partner esterni certificati. Dunque Unibet ricade nella categoria dei siti scommesse sicuri a tutti gli effetti.



Qui inoltre si troveranno tutte le funzioni disponibili anche su altri bookmaker online per giocare responsabilmente. Auto-esclusione temporanea o permanente, sospensione, blocco di alcuni prodotti, Net Nanny e così via.

Betfair



Betfair gioca la sua parte. In possesso di sigillo VeriSign che ne garantisce la crittografia dei dati e la tutela della privacy degli utenti, mette a disposizione interessanti strumenti per controllare la propria attività sul sito. Uno tra questi è il diario Betfair con il quale è possibile tener nota di tutti i movimenti, giocate e transazioni sul portale.



VinciTu







VinciTu è un sito di scommesse italiano che ha recentemente fatto il suo ingresso sul mercato portando con sé una piattaforma piuttosto completa per essere tanto giovane. Calcio, sport, Lotterie, Poker e Gridpoker, ma anche Skill Games e tanto altro, non manca davvero nulla. Il palinsesto sportivo consta di ben 20 sport e oltre 30mila eventi giornalieri.



Betflag







Indubbiamente Betflag è uno dei principali siti scommesse sicuri presenti in Italia. Operatore tutto italiano, dispone di una piattaforma affidabile dove tutte le informazioni sono crittografate e protette. La registrazione è consentita esclusivamente ai giocatori maggiorenni, proprio come disposto dalla legge, e viene confermata entro 30 giorni attraverso la validazione del conto che deve avvenire attraverso l’upload sul sito o l’invio tramite email di una copia del proprio documento di identità.



La sicurezza dell’utente è garantita non solo dai protocolli in atto per crittografare e tutelare i dati sensibili, ma anche da funzioni per favorire il gioco responsabile come test SOGC e consigli per mantenere un comportamento attento e moderato.

Planetwin365







I motivi per cui Planetwin365 è divenuto un punto di riferimento per tanti appassionati del betting sono tanti e diversi. Anzitutto un portale dove si possono trovare tutte le principali discipline sportive insieme a quelle meno comuni. Tantissimi eventi giornalieri ed infiniti mercati di scommessa anche live.



Con una connessione sempre protetta ed una regolare licenza ADM per operare in Italia, il bookmaker si impegna a promuovere un comportamento responsabile all’interno della piattaforma fornendo la possibilità di impostare limiti di versamento e di impostare un periodo di sospensione o auto-esclusione.

Come scegliere i siti scommesse sicuri



Vi sono diversi fattori da prendere in considerazione per stilare una lista dei siti scommesse affidabili in Italia. Elementi che trascendono la sola sicurezza e tangono la sfera dell’esperienza di gioco dello scommettitore. Parliamo di palinsesto sportivo, quote, mercati e tanto altro.



Naturalmente il primo aspetto valutato è la sicurezza del sito comprovata dalla presenza di una regolare licenza di gioco ma anche da altri elementi di cui parleremo nel dettaglio a seguire. Ogni buon bookmaker sicuro deve avere un sistema RNG (Random Number Generator) per assicurare la casualità dei risultati nei giochi quali casinò, bingo o skill games.



Gli aspetti che abbiamo valutato però non si fermano qui. A seguire entreremo nel dettaglio di ogni caratteristica che rende un sito di scommesse sicuro ed affidabile.



Sicurezza



La sicurezza è un fattore decisivo per un’esperienza di gioco serena e senza pensieri. D’altronde le scommesse sportive nascono proprio come un’opportunità di intrattenimento. L’aspetto principale che garantisce la sicurezza di un sito è il sistema di crittografia in uso. Ovvero quei sistemi utilizzati per crittografare i dati e le informazioni personali dei giocatori evitando che queste vengano divulgate dal di fuori della piattaforma. In poche parole sono strumenti utili a tutelare la privacy.

In genere i siti scommesse AAMS si affidano ad aziende terze specializzate proprio in questo settore. I protocolli in uso sui bookmakers di solito si basano su crittografia asimmetrica tramite

TLS (Transport Layer Security) protocollo di sicurezza tra i più utilizzati sul web;

(Transport Layer Security) protocollo di sicurezza tra i più utilizzati sul web; SSL (Secure Socket Layer) predecessore del TLS sviluppato da NetScape nel 1995.

Frequentemente si può trovare la dicitura 128-bit o 256-bit sul portale, la differenza tra i due sta semplicemente nella lunghezza della chiave. La chiave da 256 bit è più lunga quindi fornisce un maggiore livello di sicurezza poiché bisognerebbe provare un numero di combinazione infinitamente alto per decrittografare i dati dell’utente.



Servizio clienti



Quando apriamo un conto di gioco su un bookmaker ADM ci auguriamo che la nostra esperienza sia sempre piacevole e senza problemi. Tuttavia può capitare di aver bisogno di supporto, che sia per ottenere una semplice informazione che per ricevere assistenza per questioni relative all’account, pagamenti o altro. Ecco perché il servizio clienti riveste un ruolo fondamentale nella scelta dei siti scommesse sicuri. Tutti gli operatori offrono canali di contatto attraverso i quali raggiungere il team di assistenza, ma non tutti mettono a disposizione un supporto efficiente e veloce. È fondamentale, dunque, affidarsi a piattaforme che garantiscano assistenza in tempo reale e tramite canali aggiornati come

Live chat con un operatore

Numero di telefono

Indirizzo email

Assistente virtuale

Sono importanti da considerare anche gli orari di disponibilità del servizio di assistenza sui siti scommesse sicuri. I migliori bookmaker offrono supporto 24 ore su 24, come accade con Sisal ad esempio o Lottomatica che mette a disposizione un’ampia fascia oraria per i contatti.



Licenza ADM



Si potrebbe affermare che la licenza ADM (vecchio AAMS) è sinonimo di sicurezza sui bookmaker online. Ogni operatore deve necessariamente disporre di regolare concessione di gioco per essere legale in Italia, autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli solo dopo un accurato controllo e dopo aver soddisfatto tutti i requisiti richiesti.



Ecco perché la licenza è un elemento che non deve mancare mai sui siti scommesse affidabili sui quali decidiamo di registrarsi. Questa, infatti, garantisce la tutela dei clienti e il pagamento delle eventuali vincite conseguite.



Pagamenti



Anche i pagamenti giocano un ruolo chiave nello stabilire quali siano i siti scommesse sicuri ed affidabili. Ogni bookmaker usufruisce dei principali strumenti per la crittografia e la protezione dei dati sensibili dei suoi clienti, tuttavia vi sono canali di pagamento più sicuri di altri che permettono di disporre di un’ulteriore livello di sicurezza.



I portafogli elettronici, ad esempio, consentono di non inserire direttamente i dati della propria carta di credito online ma di utilizzare semplicemente un eWallet con indirizzo email e password. Frequentemente, inoltre, i portafogli elettronici implementano misure di sicurezza più efficaci di quelle operate dagli istituti emittenti delle carte, motivo per cui sempre più scommettitori fanno affidamento a questa tipologia di pagamento.



Gioco responsabile



Infine non si può non menzionare l’importanza vitale del gioco responsabile sui portali di scommesse sportive online. È importante ricordare che il gioco può portare dipendenza patologica, motivo per cui vi sono degli accorgimenti e strumenti messi a disposizione dai siti scommesse sicuri per tenere sotto controllo il proprio comportamento. Tra i più comuni troviamo

Auto sospensione per un periodo di tempo definito che può essere breve e mette in pausa l’attività del giocatore;

per un periodo di tempo definito che può essere breve e mette in pausa l’attività del giocatore; Auto-esclusione che può durare anche fino a diversi anni ed è richiesta espressamente dal giocatore. Può essere limitata ad un sito di scommesse o a tutti;

che può durare anche fino a diversi anni ed è richiesta espressamente dal giocatore. Può essere limitata ad un sito di scommesse o a tutti; Limiti di versamento e giocata per stabilire un tetto massimo di deposito settimanale o mensile o di giocata massima consentita;

e giocata per stabilire un tetto massimo di deposito settimanale o mensile o di giocata massima consentita; Test di Autovalutazione per capire che il proprio comportamento di gioco è a rischio;

per capire che il proprio comportamento di gioco è a rischio; Assistenza attraverso link e numeri utili che possano fornire supporto.

Inoltre occorre sottolineare che il gioco responsabile è volto a tutelare anche le fasce più deboli impedendo l’accesso ai siti per scommesse e casinò ai minorenni. Solo i maggiorenni possono registrarsi ai bookmaker online. L’identità viene comprovata attraverso la richiesta di invio di una copia di un documento di identità che deve avvenire entro 30 giorni. Qualora l’utente non provvedesse alla validazione del conto entro un mese dalla registrazione, questo verrebbe sospeso e avrebbe ulteriori 60 giorni per portare a termine il processo di verifica. A fine di tale periodo, l’account verrebbe chiuso.



Altri elementi per selezionare i migliori siti scommesse sicuri



Vi sono diversi fattori da prendere in considerazione per stilare una lista dei migliori siti scommesse sicuri. Elementi che trascendono la sola sicurezza e tangono anche la sfera dell’esperienza di gioco dello scommettitore. Come palinsesto sportivo, quote, mercati e tanto altro. Vediamoli nel dettaglio.



Bonus di benvenuto

Il primo elemento di spicco indubbiamente è il bonus di benvenuto, fortemente desiderato dalla maggior parte dei giocatori che iscrivono per la prima volta al sito. In questa guida abbiamo confrontato le offerte di ciascun operatore listato per avere una panoramica più completa possibile di ciò che il mercato italiano ha da offrire. Tendenzialmente gli scommettitori cercano un bonus scommesse cospicuo per iniziare col piede giusto la loro esperienza sul portale scelto. Tuttavia occorre sottolineare come ogni promo sia soggetta a termini e condizioni che ne regolano il funzionamento. Si tratta di regole che permettono ai clienti di accedere alle offerte senza però abusarne.



Tempo di validità ma soprattutto requisiti di puntata sono alcuni degli aspetti fondamentali dei bonus. In nessun caso è possibile prelevare un bonus di benvenuto, tuttavia è possibile spostare sul saldo prelevabile ciò che rimane dopo aver soddisfatto i wagering requirement, ovvero il coefficiente di rigioco, o le vincite da esso derivanti.



Palinsesto sportivo e mercati di scommessa

A parità d’importanza vi è il palinsesto sportivo: più ampia è l’offerta di gioco di un operatore, e maggiori saranno le possibilità del giocatore. I siti scommesse sicuri consentono di effettuare giocate sui principali sport, campionati ed eventi, anche live. Affidarsi ad una piattaforma sicura significa anche trovare quote eque con un payout che debba superare il 90%.



All’interno di un palinsesto si potranno trovare i mercati di scommessa che recentemente sono stati ampliati abbracciando nuovi possibili pronostici. Insomma, non esistono più solamente i tradizionali 1X2, ma un bookmaker per ritenersi completo dovrebbe mettere a disposizione anche le combo, il parziale/finale, la somma di goal ed i mercati speciali come quelli dedicati al VAR, ai marcatori, traverse, calci d’angolo e così via.



Diretta Streaming



La stragrande maggioranza dei siti scommesse sicuri citati in questa guida fornisce anche uno strumento particolarmente utile agli appassionati delle giocate live: si tratta della diretta streaming. Non sempre disponibile, ma presente su un gran numero di piattaforme, consente di seguire alcuni eventi selezionati in presa diretta così da scommettere prontamente sul prossimo episodio che si verificherà nel match o nel torneo.



La diretta streaming generalmente è soggetta ad alcune condizioni. La principale è essere registrati sul sito scommesse sicuro. In più è richiesta almeno una giocata nelle 24 ore precedenti all’evento trasmesso in diretta o comunque un saldo positivo. Dunque l’utente deve aver depositato dei fondi sul suo conto. Infine occorre essere geo-localizzati in Italia.



Mobile app scommesse



Per considerare un bookmaker come miglior sito scommesse occorre analizzare l’offerta di gioco messa a disposizione e tutti gli strumenti forniti allo scommettitore per giocare online. Uno di questi è la mobile app, fondamentale in un mondo che si muove alla velocità della luce e nel quale ormai tutto è a portata di “tap”. Ecco perché i migliori bookmakers ADM permettono ai loro clienti di scaricare anche un’applicazione mobile oltre alla possibilità di visitare il sito dal browser del proprio telefono.



Allo stesso modo in cui gli operatori garantiscono una piattaforma affidabile, anche le app scommesse sicure mettono in atto tutte quelle misure, protocolli e direttive per tutelare i dati dei clienti, favorire il gioco responsabile e crittografare le informazioni sensibili. Le app scommesse più avanzate, come quella di bet365 ad esempio o Snai per citarne alcune, consentono l’accesso al proprio conto tramite riconoscimento facciale o Touch ID. Un ulteriore livello di sicurezza che indubbiamente assicura un’esperienza serena al giocatore.

































