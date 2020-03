Diversamente da quanto riportato dai quotidiani madrileni, per Estadio Deportivo è tutto da decidere il futuro del terzino classe '96 Sergio Reguilon, in prestito dal Real Madrid al Siviglia fino a giugno. I blancos non hanno ancora deciso se riportarlo a casa nella prossima stagione per utilizzarlo come alternativa a Mendy in caso di addio di Marcelo.