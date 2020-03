I 600 tifosi della Roma che avevano già acquistato i biglietti per gli ottavi di Europa League non avranno alcuna possibilità di seguire la squadra nel match contro il Siviglia. E’ così che si sono decisi ad aiutare il loro paese nell’emergenza Coronavirus: è stata infatti adibita la raccolta fondi p. Come? Devolvendo l’intero rimborso dei biglietti. La campagna prende il nome di “United We Stand” e per chiunque sarà possibile parteciparvi. Già si è arrivati a quota 2500 euro. Clicca qui per partecipare all’iniziativa.