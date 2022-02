Una missione spagnola per iniziare a programmare la prossima stagione. Il noto agente Beppe Riso è volato a Siviglia e in queste ore ha incontrato il ‘suo’ Gomez. Giocatore fondamentale per Lopetegui, in questa annata ha messo a segno 4 reti nella Liga. Ma nella testa e nel cuore del Papu c’è l’Italia. L’ex Atalanta vorrebbe tornare in serie A, qualche interessamento c’è e sarà analizzato nei prossimi mesi. D’altronde certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano.



IDEA CRISTANTE - Riso, approfittando della visita al Papu Gomez, avrà un confronto anche con il direttore sportivo del Siviglia Monchi. C’è una pista che porta a Bryan Cristante che fu scelto per la Roma proprio dal dirigente andaluso. Al momento si tratta di un’idea intrigante, nei prossimi giorni si capirà se potrà diventare una vera e propria trattativa.