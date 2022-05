Il Siviglia ha voluto chiarire i dubbi che aleggiavano sul proprio allenatore Julen Lopetegui: "Non c'è discussione con il mister. Ha altri due anni di contratto con il Siviglia. Nelle ultime partite non abbiamo giocato bene e nell'ultima in particolare, abbastanza male. La gente ha tutto il diritto di criticare ma la nostra posizione sulla guida tecnica non è in discussione", ha detto il presidente José Castro in un comunicato.