Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia, parla al sito della Uefa, tornando sulla finale di Europa League vinta con l'Inter: "La nostra idea era quella di preparare la nostra gara, prendendoci dei rischi, prendendo coscienza delle loro caratteristiche senza però alterare troppo le nostre, cercando anzi di adattare alcuni elementi per contenere i loro punti di forza, specialmente i due attaccanti. Quando sono coinvolti nel gioco, soprattutto quelli di Antonio Conte, due attaccanti formano una grande partnership e giocano l'uno per l'altro. Ho pensato di tenere conto di quell'aspetto, e di giocare la nostra partita andando ad attaccarli direttamente nella loro metà campo. Sapevamo che sarebbe stata difficile, ma siamo riusciti a vincere rimanendo fedeli al nostro sistema di gioco, senza cambiare troppo in base a quello che facevano gli avversari. Per fortuna, è andato tutto per il meglio. Questo dà l'idea del nostro piano tattico per affrontare l'Inter".