La Juve s'aggrappa a piene mani - le sue - sulla partita: un episodio avrebbe cambiato tutto, ma Tek ripaga con tre parate determinanti. Decisive. Stilisticamente meravigliose. Su Suso poteva di più? Non importa: poi rimedia. Eccome.Una cosa giusta, poi un'altra buona, ecco l'errore: alti e bassi, montagne russe di campo ma mai emotive. E' l'unico a testa alta nella rumba iniziale. Poi Lamela s'infila in una sua distrazione.En-Nesyri aveva colto l'opportunità all'andata, ma al ritorno quasi non ne ha. Il problema è l'intorno. E i piazzati. Prende quel che può. E quasi prende quel pallone buono, scavallato da Paredes.Le uscite restano un problema, la tenuta a questi livelli è l'aiuto che serviva alla retroguardia: adesso a queste altezze sa starci, può starci.Arruffone e sintetico, soprattutto nelle scelte. Juan era un concentrato di esplosività, ora è un quinto a tutti gli effetti. Che non chiude su Gil, nel momento più delicato (dal 105': prova a giocare sui centimetri, ma gli riesce poco).Musica leggerissima, finale drammatico: si frattura la clavicola, concludendo così una notte horror (dal 41': Suso gli si pianta e poi gli sfugge. Manca l'intervento più importante)Schermo, e poco più. Alla fine è una partita passata a immolarsi, a spendersi, a garantire. Ma mai a creare (dall'85': non la partita per perdere la timidezza).Uno strappo dopo l'altro, qualcuno ha rischiato di diventare decisivo. A metà tra le opportunità create e quelle sprecate. Comunque, qualche rimpianto.Non fa mai un break. E non sterza, e non crea, e non decide. Aveva abituato bene, mettiamola così. La scelta di Allegri non ha comunque pagato (dall'85'dà poco e niente più).Le scelte sbagliate, un sentimento unico e generale: il cambio era strettamente necessario e fondamentalmente giusto. Quando avrebbe potuto, non ha mai inciso (dal 63'perde un pallone stupido, che si fa decisivo. Ingresso condizionato e snervante, un guizzo a parte. Ha avuto sul mancino la palla per deciderla: altissima, e pesantissima).A proposito di decisioni: alcune pagano, altre meno. Quella di Moise Kean è stata totalmente indovinata: attacca lo spazio come nessuno e infatti nessuno lo riesce a frenare. Solo Bounou (dal 63': un movimento e il guizzo baciato dalla fortuna, il gol è un gioco da centravanti vero. Ma ha due palle per chiuderle, che non vanno neanche vicino al sogno di decidere il match).La Juve gioca. Le sue scelte, a tratti, pagano: bene Kean, Vlahovic è stata un'arma a gara in corso. Il risultato è quello di un 'gioco inventato dal diavolo', che non è più dalla sua parte.Su Kean è decisivo, su Vlahovic poteva soltanto pregare.Punge meno, e punge poco bene. Il divario tra destra e sinistra sevillana è ampio (dal 105'Mendilibar punta sulla qualità per portare a casa la partita).Goffo sul gol di Vlahovic: la palla resta lì e lui la sfiora.Anche qui: sul gol di Vlahovic non fa certo una bella figura.Un motorino: inarrestabile. Tutto il Siviglia parte da lì. Il doppio giallo è stupido, ma un atto di furbizia e generosità: gli costerà la finale.Nervoso e stralunato: fa un lavoro sporco, troppo sporco.Signore del centrocampo, ma col contachilometri ormai evidente. Il ritmo è basso.Funambolo all'andata, giocoliere al ritorno. Szczesny gli toglie un gol fatto, poi si spegne (dal 70': che ingresso. E che spettacolo lì in mezzo. Cambia il volto al Siviglia, oltre al gol pesantissimo e decisivo).Non incide mai. Mai e poi mai. (dal 61': il Milan alla ricerca di guizzi l'avrà visto con una smorfia, quasi un sorriso. Il gol è una meraviglia; dal 117'a difesa del fortino)Leggerino, ché c'è da dargli la palla giusta sennò patisce. Con il contagiri, il colpo per Lamela: ma quanto spazio gli dà Cuadrado (dal 98'a tenere duro, in qualche modo)Svuotato dalla morsa di Gatti e Danilo, spento alla fine da Szczesny nell'unica occasione: all'andata aveva avuto troppo spazio, evidentemente.Eccolo, il fattore ambiente. Trascina anche una squadra di tratti e guizzi, che nel primo tempo deve recriminare tanto. Che nei supplementari cavalca l'entusiasmo, fino a conquistare una finale dolcissima.