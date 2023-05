Un gol di Federicoha salvato lanell'andata della semifinale di Europa League con il. Ora la squadra divola in Spagna per il ritorno e per provare a conquistare la finale di. Per i bianconeri sarebbe una prima volta da quando questo trofeo ha sostituito quello della Coppa Uefa, diversi i precedenti per il Siviglia vera e propria mattatrice di questa competizione.- La semifinale di Europa League tra Siviglia e Juventus si gioca al Sanchez Pizjuan, stadio di casa della formazione andalusa, nella serata di giovedì 18 maggio 2023: il calcio d'inizio del match è in programma alle ore 21.00, in contemporanea con l'altra semifinale di ritorno tra Bayer Leverkusen e Roma.(4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Gudelj, Badé, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri- Siviglia-Juventus sarà visibile in diretta tv su: per vedere la partita, tramite abbonamento, bisognerà scaricare l'app su un televisore compatibile, utilizzare dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV, o una console PlayStation e XBox o ancora un TIMVISION Box. L'alternativa per vedere Siviglia-Juventus in tv è, che trasmetterà la sfida su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e sul canale numero 252 del satellite. Siviglia-Juventus, infine, sarà visibile anche in chiaro e gratis su(canale numero 8 del Digitale Terrestre o 5008 di Sky). La gara tra Siviglia e Juventus sarà inoltre visibile in diretta streaming su DAZN (scaricando l'app su pc, smartphone o tablet oppure accedendo al sito ufficiale), su Sky (tramite l'app SkyGo, riservata agli abbonati), gratis sul sito di TV8 o ancora su NOW.