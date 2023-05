DOPO LA PARTITA RIMANI SU CALCIOMERCATO.COM PER L'ANALISI DI GIANNI VISNADI.







L'ora della verità è arrivata. Ladi Massimilianoè chiamata alla partita più importante della stagione, in scena al Ramon Sanchez Pizjuan dia partiregli avversari, dopo l'1-1 agguantato all'ultimo da Gatti nell'andata dell'Allianz Stadium di Torino, sono gli ostici andalusi di José Luis, già sei volte campioni nella competizione considerando anche la Coppa UEFA, i leader indiscussi dell'albo d'oro. I bianconeri però, secondi in Serie A in attesa delle decisioni in merito alla penalizzazione per il caso plusvalenze, vogliono guadagnarsi la finale di Budapest, in programma il 31 maggio alla Ferenc Puskas Arena, contro la vincente di Bayer Leverkusen-Roma, 0-1 all'andata. Un ipotetico derby italiano in semifinale, che assieme all'Inter già in finale di Champions, darebbe grande lustro al calcio italiano, oltre a poter consentire alla Juve di trovare il quarto trionfo.- Il Siviglia ha vinto solo uno dei cinque precedenti contro la Juventus (2 pareggi e 2 sconfitte) nelle competizioni europee (in casa nel dicembre 2015). Questa sera gli andalusi potrebbero però diventare la seconda formazione a eliminare i bianconeri in una semifinale nelle competizioni europee in questo secolo, dopo il Benfica nel 2013/14 sempre in Europa League (2-1 il punt eggio totale).Bounou; Jesus Navas, Badé, Gudelj, Acuna; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En Nesyri.Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer; Cuadrado, Locatelli, Fagioli, Rabiot, Iling-Junior; Di Maria, Kean.