, ds del, ha parlato a Tuttosport in vista del doppio match contro ladie la volontà di trasformare l’incubo in un sogno".– "Mi aspetto una squadra simile a quella vista contro il Manchester United. Un Siviglia capace di soffrire, perchéma anche il Siviglia che abbiamo visto spesso in Europa League".- "Credo che la Juve sia favorita. Il “ma” esiste per le cose importanti che abbiamo fatto per vincere questa competizione sei volte. Abbiamo battuto squadre più forti di noi:, il, il, il… Questa è la nostra storia e perché mai non si potrebbe ripetere anche questa volta? Sappiamo che sarà difficile. E sappiamo anche che è stata una stagione complicata pure per la Juve e, quindi,. Ma noi, nella nostra storia, siamo riusciti a superare ostacoli difficili, a volte difficilissimi ed è per questo che abbiamo la ‘ilusión’ di poterlo rifare".– "Per quanto mi riguarda, uno dei calciatori che più mi ha impressionato della Juve è stato Federico. Quando ero in Italia lui era a Firenze e per me è un giocatore speciale.".– "No, perché sono uno poco “anti”. Voglio battere la Juve, ma solo perché vorrebbe dire che il Siviglia ha vinto".– "È vero che è stato un anno difficile anche per loro, maPoi guardi la panchina e pensi la stessa cosa. È difficile pensare che la Juve non sia forte".