Tra i grandi personaggi di questa finale di Europa League tra Siviglia e Roma non poteva mancare un grande come il direttore sportivo degli andalusi Monchi. Che a Sky Sport ha confessato le sue emozioni in vista della partita di Budapest: "E' tanto speciale, primo perché è una finale in una brutta stagione, contro la Roma è ancora più speciale. Sono contento di giocarla e sono contento di giocarla contro la Roma".



Un confronto tra l'esperienza di Siviglia e quella di Roma: "Sono due cose diverse. Il lavoro a Siviglia l’ho fatto io, a Roma ho trovato lavoro di altri, Spalletti e Sabatini, abbiamo fatto una bella stagione, arrivando in semifinale e terzi in campionato. Il Siviglia è stato costruito in tanti anni, nel 2000 eravamo in Serie B, oggi siamo a 21 finali per la società e abbiamo vinto tanto. A Roma purtroppo, dopo un primo anno in cui le cose sono andate benissimo, poi non lo hanno fatto. Penso che avrei potuto fare meglio di quanto fatto, questo mi rimane".



Infine Monchi ha regalato una battuta sul grande avversario di domani, José Mourinho: "Allenatore top, che ha vinto tutte le finali che ha giocato. Un po’ di paura. È bravo, è forte, conosce bene queste partite. È un vantaggio per la Roma. Mi piace che la Roma non perde, tu devi vincere. Quando una squadra non perde è perché fa tante cose buone, dobbiamo essere bravi per vincere la partita, la Roma non regala nulla".