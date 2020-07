Il ds del Siviglia Monchi parla ai canali del club andaluso della sfida in Europa League con la sua ex squadra, la Roma: "Sarà una partita complicata, viene difficile oggi guardare altro. L'Europa League è diventata una competizione complessa con squadre importanti, arrivare in finale sarà davvero difficile: bisogna procedere passo dopo passo, superando ogni ostacolo sulla nostra strada. Conosco bene la Roma, hanno apportato cambiamenti e ci vorrà molto da parte nostra per passare il turno. Hanno una buona squadra e una storia importante, saranno un avversario impegnativo".