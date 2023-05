Il direttore sportivo del Siviglia Monchi ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna di Tuttosport della possibilità degli andalusi e della Roma di ritrovarsi in finale:



"Sì, per due ragioni: perché vorrebbe dire che sia la Roma che il Siviglia hanno superato il turno. Sarebbe troppo bello. Cosa mi manca più di Roma? Tante cose, tante. Al di là dei risultati sportivi (il primo anno le cose sono andate bene, il secondo non benissimo), ho vissuto una città bellissima. Ho avuto la possibilità di conoscere al 100% la vita ‘de’ Roma. Mi manca, mi manca tanto. Ma ora sono a Siviglia e sono contentissimo di essere qui".