Il Siviglia si prepara alla finestra invernale di mercato, con diversi profili in uscita. Come riportato da Marca, il giocatore più propenso a partire è Alejandro "Papu" Gomez, che cercherà una nuova destinazione a gennaio. Gli altri giocatori che possono partire nella prossima finestra di mercato sono Marcos Acuna e Adnan Januzaj, ma il ds Monchi tiene in considerazione anche i nomi di Suso e Kasper Dolberg come possibili cessioni.