Monchi, direttore sportivo del Siviglia, parla a Radio Sevilla, facendo il punto in casa andalusa: "Rinnovo Banega? Un ds non prende decisioni basate su singoli eventi. E' un giocatore importante di grande qualità, ma come tutti può vivere momenti buoni e meno buoni. Sarebbe ingiusto basarsi solo sull'espulsione"



SUL PROSSIMO ALLENATORE - "Il tecnico è una figura chiave nel Siviglia così come in tutti gli altri club. E un ds deve capire quello che vuole un allenatore. Ovviamente non posso prendere tutti i giocatori che mi chiede il tecnico, ma è importante definire insieme i profili".



SU DABBUR - "E' un giocatore che mi piace, c'è da fare i complimenti a chi ha chiuso l'operazione a prezzi contenuti. Cessioni? Tutti i club del mondo, con le giuste offerte, vendono giocatori. La cosa brutta non è vendere, ma comprare male"