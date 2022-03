Monchi vuole rafforzare il reparto offensivo per la prossima stagione. Il nome sul taccuino è quello di Umar Sadiq, attualmente in forza in Segunda Division nell'Almería ed ex meteora in Italia con le maglie di Roma, Bologna e Torino. Il 25 enne nigeriano ha collezionato 23 presenze e 13 gol in questa stagione. Lo riporta Sport.