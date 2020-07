Dopo la notizia di ieri di una positività che poi si è scoperta essere quella di Gudelj, il Siviglia, avversario della Roma in Europa League giovedì prossimo, ha emesso un nuovo comunicato d'aggiornamento sulla situazione:



“ I test PCR individuali effettuati ieri sulla prima squadra del Sevilla FC e sui dipendenti hanno mostrato tutti esiti negativi sia sulla squadra sia sullo staff come quelli effettuati martedì scorso. Dopo questi due test negativi, il Siviglia, escluso Gudelj, che rimane in isolamento domestico dopo la positività notificata lunedì scorso, tornerà ad allenarsi, individualmente, oggi pomeriggio. Il personale e lo staff hanno subito nuovi test di controllo della PCR oggi, esami che verranno ripetuti ripetuti sabato e lunedì, prima del viaggio in Germania, in programma martedì prossimo”.