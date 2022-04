Il Siviglia sta sondando vari profili in ogni settore per essere il più competitivo possibile anche per la prossima stagione. Con la probabile partenza di Jules Koundé, gli andalusi stanno puntando Marcos Senesi. La valutazione del giocatore argentino del Feyenoord è di circa 15 milioni di euro. Lo riporta il sito spagnolo fichajes.net.