Nuova vita per Luuk de Jong, che qualche giorno fa è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Siviglia grazie al lavoro del ds Monchi: contratto di quattro anni a 2,5 milioni a stagione. 13 milioni di euro al Psv, col quale in cinque stagioni ha conquistato quattro campionati e due Suercoppe d'Olanda.



IL RETROSCENA - Quella del Siviglia però non era l'unica proposta arrivata a de Jong. L'attaccante olandese, infatti, ha respinto un'importante offerta dagli Emirati Arabi e ha deciso così di rimanere in Europa andando in Spagna.