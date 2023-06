L’UEFA ha aperto una indagine nei confronti di Josè Mourinho per gli insulti nei confronti dell’arbitro Taylor dopo la finale di Europa League tra la Roma e il Siviglia. In particolare, l’indagine riguarda “insulti/linguaggio offensivo nei confronti di un ufficiale di gara”. Ma non solo. Sono state aperte, infatti, indagini anche sul comportamento dei tifosi di Roma e Siviglia e per il comportamento in campo delle squadre. la UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body (CEDB) deciderà in merito a tempo debito.



IL COMUNICATO - “È stato avviato un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento Disciplinare UEFA (DR) in seguito alla partita finale di UEFA Europa League tra Sevilla FC e AS Roma giocata il 31 maggio 2023 a Budapest, Ungheria”.



TUTTE LE ACCUSE -



Accuse contro il Siviglia.



-Invasione del terreno di gioco, art. 16(2)(a) DR



-Lancio di oggetti, art. 16(2)(b) DR



-Accensione di fuochi d’artificio, art. 16(2)(c) DR



-Condotta impropria della squadra, Art: 15(4) DR



Accuse contro la Roma.



-Lancio di oggetti, art. 16(2)(b) DR



-Accensione di fuochi d’artificio, art. 16(2)(c) DR



-Atti di danneggiamento, art. 16(2)(f) DR



-Disturbi della folla, art. 16(2)(h) DR



-Condotta impropria della squadra, Art: 15(4) DR



-Insulti/linguaggio offensivo nei confronti di un ufficiale di gara (sig. José Mourinho), articolo 15(1)(b) DR