Il prossimo 31 maggio, chi, tra Roma e Siviglia (in programma alla Puskás Aréna di Budapest, riuscirà ad alzare il trofeo dell’Europa League (edizione 2023) si porterà a casa, solo per aver centrato l’ingresso in finale, un assegno pari a 4 milioni di euro.. Il vero gol, per entrambi i club, è l’accesso diretto alla fase a gironi della Champions (un “tesoretto” non inferiore ai 15,6 milioni di euro).- L’Europa League, pur essendo il secondo più importante trofeo continentale per club, può portare in dote al vincitore, non più di 23 milioni di euro, quando, invece,. Un risultato strettamente correlato al livello di montepremi stanziato dall’UEFA per questa competizione di seconda fascia. In sintesi circa 465 milioni di euro; un quinto di quanto distribuito nel format calcistico più importante.- Chiaramente un budget che può far comodo alle fragili finanze dei club del Vecchio continente, ma, di contro, non le arricchisce in modo significativo.. Partecipare agli “spareggi” significa incassare non meno di 500mila euro, prima di salire a 1,2 milioni di euro a club per gli ottavi, 1,8 milioni per i quarti e 2,8 milioni per le semifinali.- C’è poi da considerare la voce market pool (una torta da 139 milioni di euro in questa stagione) che viene divisa tra i club iscritti in base ad una serie di parametri (per esempio viene considerato il valore proporzionale dei singoli mercati televisivi europei)., mentre il secondo finalista, il Siviglia, supererà i 5 milioni.- Il club andaluso, dal 2006 al 2020, ha conquistato, ben 6 volte questo trofeo e per tre volte consecutive (dal 2014 al 2016). Nessun altro club può vantare in Europa League una striscia di vittorie così importante (Inter, Juventus, Liverpool e Atletico Madrid hanno alzato al cielo la Europa League solo 3 volte nella loro storia).. I biancorossi, nel loro ultimo bilancio (senza considerare le plusvalenze), dichiarano 186,1 milioni di euro. Attualmente sono decimi nella Liga, ma ad un punto dall’ingresso in Conference League (nella prossima stagione). I giallorossi sono leggermente avanti: c(anche in questo caso al netto delle plusvalenze). A due giornate dalla fine del campionato è sesta, con un piede, per il momento, solo in Conference League (ad un punto dall’Atalanta in 5° posizione e provvisoriamente in Europa League).- Gli andalusi, da quest’anno legati al marchio di abbigliamento sportivo Castore, sono sponsorizzati da Momentomarket, da DeGiro, dalle assicurazioni Seguros e da Valvoline.(anche se dal prossimo anno arriverà Adidas) e con il back sponsor Auberge resorts. In totale, in questo campionato, i partner sono stati 22, incluso Toyota (sponsor delle maglie di allenamento).