I romanisti attendono con ansia la finale di Europa League del 31 maggio. Il conto alla rovescia è iniziato e in molti andranno a Budapest a sostenere la squadra di Mourinho. C'è anche chi partirà lo stesso nonostante la laurea della figlia. Questa è la storia raccontata da Marta a Rai Radio 2: "Mi chiamo Marta e vorrei raccontarvi una cosa che mi sta facendo rimanere male. Mercoledì mi laureo in biologia, ma mio padre non sarà alla cerimonia perché mi ha detto di aver trovato dei biglietti per la finale di Europa League tra Roma e Siviglia a Budapest. Per un uomo di 60 anni la laurea della figlia viene dopo la sua squadra di calcio". Daniele De Rossi invece ha rinunciato alla finalissima di mercoledì per il diploma della figlia, e lo ha raccontato qualche giorno fa su Instagram: "La Roma tramite Vito Scala mi ha gentilmente invitato e con grande dispiacere ho dovuto rifiutare, ma quando un pezzo del tuo cuore si diploma tu non puoi mancare, non c'è finale che tenga. Fate i bravi, ve prego".