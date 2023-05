Manca soltanto l'ufficialità. La decisione però è stata presa. A meno di ripensamenti in extremis, sarà proprio lo Stadio Olimpico ad ospitare le migliaia di tifosi giallorossi che sperano in un'altra notte magica dopo quella di Tirana. Sembra essere una soluzione inevitabile, anche perché le altre ipotesi sono state depennate, a partite dal maxi-schermo a Piazza del Popolo, a Circo Massimo o a Caracalla. Inoltre, un evento all'Olimpico strizzerebbe anche l'occhio alla scaramanzia. Sport e Salute ha dato la propria disponibilità da tempo ad aprire i cancelli dello stadio. Sono sei i maxischermi previsti sula posta di atletica: due per ogni tribuna e gli altri due sotto le curve. L'idea Olimpico si è fatta largo anche per una mera questione di ordine pubblico. Afflusso e deflusso sono pane quotidiano per chi è abituato a gestire le gare settimanali di Roma e Lazio. Più complicato sarà invece occuparsi degli eventuali festeggiamenti al ritorno della squadra da Budapest.