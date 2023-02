A bocce ferme, e calciomercato finito, Jorge Sampaoli ha voluto dire la sua sulle trattative e sul mondo della compravendita di calciatori. Ad As, l’allenatore del Siviglia ha detto: “È un tema molto particolare, di cui mi costa molto parlare. Io quando arrivo in uno spogliatoio di solito vedo esseri umani. Il mercato invece utilizza i calciatori come se fossero un prodotto, come se fossero un barattolo di pomodori. A volte nei trasferimenti si producono valori strepitosi e poi dopo sei mesi lo stesso calciatore viene mandato in prestito senza che il club riceva neanche un euro. Basta vedere gli esempi di Ocampos o di Bryan Gil, che sono tornati qui per essere felici, nonostante avessero da poco avuto trasferimenti importanti”.