A margine della conferenza stampa pre-match, l’allenatore del Siviglia Jorge Sampaoli, atteso da una delicata sfida contro la Real Sociedad, si è così espresso sulla prossima Coppa del Mondo in Qatar: “Ora nessuno può lamentarsi perché questo doveva essere risolto molto prima. Giocare una Coppa del Mondo a novembre fermando una competizione. Ma tutti accettarono questa soluzione e la FIFA stabilì che si sarebbe giocata in un luogo ed in una data in cui non si sarebbe dovuto giocare. Tutto è stato fatto per un guadagno, per un business che tutti accettiamo, quindi andiamo avanti”.