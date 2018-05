Lukasz Skorupski al termine della stagione lascerà la Roma. Il portiere ex-Empoli dopo un anno da riserva di Alisson in giallorosso ha confermato in un'interivsta in Polonia che: "Vado via, non ci sono scuse perchè ho bisogno di giocare".



Se in campo l'avventura di Skorupski non sta andando bene, altrettanto non si può dire fuori dal terreno di gioco dove la relazione con la compagna Matilde va a gonfie vele. I due aspettano un bambino e i due hanno scelto di cambiare stile di vita. Lei ha lasciato il lavoro di modella perchè Skorupski era troppo geloso e lui ha iniziato a rinunciare a serate e uscite in discoteca.