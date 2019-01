lontano dall'Inter? Sicuramente le voci sui ritardi in merito al possibile rinnovo contrattuale stanno facendo il giro del mondo e l'acquisto a fine anno dia parametro zero non aiuta a placare questi rumors.A far luce sulla vicenda ci ha pensato però il difensore slovacco che, attraverso una instagram stories, ha commentato così l'ennesimo articolo uscito in patria su suo futuro: "Scrivete cose delle quali non sapete nulla, siete delle M...e. Ora fateci un articolo su questo". Un messaggio d'amore all'Inter? O soltanto un attacco ai giornalisti slovacchi che spesso in patria non hanno usato la mano leggera su di lui?