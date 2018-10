Milan Skriniar, difensore dell'Inter, è tornato sulle dimissioni del ct della Slovacchia, Kovac, in seguito a una notte brava di alcuni giocatori (tra cui lo stesso centrale ex Samp). Ecco le sue parole a Espn: "Quello che succede in nazionale resta in nazionale. La Slovacchia è una cosa, l'Inter un'altra. La sosta delle nazionali è finita, ora sono concentrato solo sul derby, lavoro duro in vista della partita con il Milan. Dobbiamo vincere per allungare la serie di sei successi di fila, vogliamo arrivare più in alto possibile. Non mi interessa dove sarà il Milan, penso solo a noi, possiamo crescere ancora".



SU HIGUAIN - "Sarà importante non farlo segnare, non vale solo per lui, ma per tutti i loro attaccanti. Lui è un grande centravanti, uno dei migliori in Italia, ma dobbiamo evitare di subire reti, provando a segnare uno o due gol per poi vincere la partita. Io imbattuto nel derby di Milano? È importante... ricordo il primo, fu divertente, vincemmo 3-2 alla fine, fu grandioso per noi e i nostri tifosi. Il secondo derby finì 0-0, spero ora di vincere il terzo. Dobbiamo dimostrare di essere più forti, siamo convinti di essere migliori rispetto a un anno fa, ma poi dobbiamo farlo vedere in campo".