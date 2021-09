Un autentico muro dove si sono infrante tutte le velleità degli ucraini. Almeno due interventi decisivi e una prova complessiva che conferma la grande dimensione assunta dal difensore slovacco. Milan è un top e come tale l’Inter intende premiarlo con il rinnovo del contratto.da più di 50 milioni di euro. Anche Klopp aveva fatto il suo nome alla dirigenza del Liverpool per formare una coppia straordinaria con van Dijk. Milan non hai mai preso in considerazione le offerte arrivate, vuole vincere ancora con la maglia dell’Inter. Ecco perché il rinnovo ora è l’opzione più concreta per il futuro.