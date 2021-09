Mancava solo Gosens alla festa del gol targata Atalanta. Dopo gli 11 messi a segno nella passata stagione in serie A, il forte esterno mancino ha trovato la prima gioia anche in questa contro il Sassuolo. Alla sua maniera, con un inserimento perfetto a chiudere un’azione avvolgente sul secondo palo. Robin migliora partita dopo partita,La famiglia Percassi ha sempre tenuto duro rispetto alle tentazioni che erano arrivate dal mercato:Robin è ancora il primo nome sulla lista del club nerazzurro, il profilo considerato perfetto per raccogliere l’eredità di Perisic. Il nazionale croato ha il contratto in scadenza a luglio e il suo futuro è ancora tutto da decidere.Un messaggio forte e chiaro alla concorrenza: Robin è il presente e il futuro dell’Atalanta, solo un’offerta superiore ai 30 milioni potrebbe far cambiare idea alla famiglia Percassi.