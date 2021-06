Milan Skriniar, difensore dell'Inter, parla dopo la sconfitta della sua Slovacchia contro la Svezia: "Mi spiace moltissimo aver perso, abbiamo fatto una buona partita da squadra che ha mentalità. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma purtroppo non siamo riusciti a segnare. Leader anche in Nazionale? Mi sento responsabile dei miei compagni, devo dare loro supporto dietro e davanti, mi sento bene. Devo fare i complimenti alla squadra perché stiamo giocando bene, ora la qualificazione è difficile ma non impossibile: dovremo battere la Spagna, ci crediamo finché siamo vivi. Inter? Inzaghi mi ha scritto dopo il gol (alla Polonia ndr), ma anche prima: siamo in contatto. Sono contento che i tifosi nerazzurri mi stiano supportando: li voglio salutare".