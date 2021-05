L'addio di Antonio Conte e il proprio futuro, il difensore dell'Inter Milan Skriniar parla a tutto campo dal ritiro della Slovacchia: le sue parole, riportate da Sport Aktuality.



SCUDETTO - "E' stata una bella sensazione, irreale. Ci ho pensato nell'ultima partita quando abbiamo visto tantissima gente festeggiare davanti a San Siro, hanno aspettato che prendessimo la coppa. Non appena siamo riusciti a vincere, avevo in programma di prendere la bandiera slovacca per i festeggiamenti. E' un successo anche per la Slovacchia, sono orgoglioso di essere slovacco e quest'anno ho portato il titolo italiano in Slovacchia. E' stato un lungo viaggio, è bellissimo".



ADDIO DI CONTE - "Ci ha sorpreso tutti, inutile negarlo. Io l'ho scoperto solo ieri dai media. Non ho ulteriori informazioni, io stesso sono curioso di sapere cosa succederà dopo, l'addio dell'allenatore è una notizia nuova".



FUTURO - "L'ho detto già in passato, la mia volontà è quella di restare all'Inter e difendere lo scudetto. Questo è vero. Non do retta ai rumors di mercato".