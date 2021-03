Milan Skriniar è stato premiato in Slovacchia come giocatore dell'anno e a margine della premiazione ha parlato ai giornalisti presenti. Queste le sue dichiarazioni.



"Dobbiamo gestire l'atmosfera che si è creata. Non vado molto sui social, ma è inevitabile leggere alcune cose. L'Inter non vince nulla da 11 anni, dunque è comprensibile che si creino queste aspettative. Ci aiuterebbe se le persone potessero venire allo stadio, se fossero con noi. Ma abbiamo visto che prima della partita con la Juventus, o prima del derby con il Milan ci aspettavano diecimila persone davanti allo stadio. I fan sono incredibilmente vicini alla squadra. Ce l'hanno nel sangue".