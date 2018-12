Il difensore dell'Inter, Milan Skriniar è stato intervistato da InterTV dopo la sconfitta contro la Juventus: "Partita persa anche se, secondo me, le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Complimenti alla Juve, perché questa è la loro forza: fanno gol con una mezza occasione. Non possiamo essere contenti perché abbiamo perso e potevamo fare di più, quindi bisogna prendere le cose fatte per bene e subito testa al Psv per martedì".



DUELLI - "Siamo stati al loro livello a casa loro. Ripeto: non siamo riusciti solo a fare gol. Martedì è una partita diversa, con tanti tifosi allo stadio: li dobbiamo sempre ringraziare perché ci seguono anche fuori casa. Loro meritavano di vederci vincere oggi".