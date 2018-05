Intervistato da Sme Sport in patria il difensore centrale dell'Inter, Milan Skriniar ha parlato ancora una volta del suo futuro confermando la volontà di restare in nerazzurro.



Il tuo agente, Karol Csontó, afferma che il tuo valore supera i 50 milioni di euro. Non ti sei mai preoccupato per la tua testa?

“Niente affatto, sono contento. Se me lo avessi detto due anni fa, probabilmente non ci avrei creduto. Ma l’Inter è già una big e se avessi dovuto avere le vertigini, le avrei avute quando sono approdato qui”



Il suo agente Karol Csontó ha detto che al momento solo sei club del mondo possono permettersi il tuo ingaggio. Quale maglia sogni di vestire?

“Non è una domanda a cui posso rispondere ora. Ci giocherò contro in Champions League, non sarebbe corretto”



Marek Hamšík ha affermato per diversi anni di non potersi immaginare in un’altra italiana. E’ possibile per te?

“Probabilmente no. Anche se potrebbe accadere in futuro, se l’Inter volesse cedermi. Ma se dipendesse da me, preferirei un trasferimento in un altro campionato".