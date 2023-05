. Ilvive una situazione delicata, il riaccendersi dell'affairecon il viaggio non concordato in Arabia Saudita e un addio sempre più probabile al termine della stagione, fatto che ha scatenato le polemiche e la durissima contestazione degli ultrà parigini. Nel frattempo, però, prosegue la programmazione del 2023/24 e delle prossime mosse di mercato.- L'addio di Messi libera spazio per nuovi innesti e l'idea del PSG è di rafforzare un reparto in particolare, la difesa., le condizioni dello slovacco - operato alla schiena- chiamano prudenza e allora si cercano ulteriori innesti. La lista dei candidati è già lunga e la svela L'Equipe, ma oltre ad(Manchester City),(Eintracht Francoforte),(Monaco) e(Bayern Monaco), c'è anche una pista che porta in Italia: secondo il quotidiano francese infatti, sul taccuino di Campos c'è anche, perno della retroguardia del- Un interessamento che nasce dalla crescita mostrata dal centrale inglese dal suo arrivo a Milano nel gennaio del 2021 e che si aggiunge ai sondaggi già arrivati dalle parti di via Aldo Rossi, ma dall'Inghilterra:su tutte sono a caccia di difensori per le'state e Tomori è in cima alle preferenze. Ora anche il PSG, che tuttavia come Red Devils e Spurs deve fare i conti con due ostacoli importanti: in primo luogo; in seconda battuta, forte di un. C'è poi un altro aspetto, queie che portano la valutazione di un eventuale affare a cifre molto elevate, ma la disponibilità economica dei parigini è nota. Aumenta la corte per Tomori, ma il Diavolo non vuole mollare la presa.