Milan Skriniar commenta a caldo la sconfitta interna dell'Inter contro il Liverpool nell'andata degli ottavi di Champions: "In Champions League sono i dettagli a decidere le partite, noi non siamo riusciti a segnare e loro con due tiri hanno fatto due gol. Noi abbiamo dominato ma non è servito a nulla. Sono contento di questa Inter che può davvero giocarsela con chiunque: abbiamo fatto in campo ciò che dovevamo, come contro il Real Madrid loro ti puniscono alla prima occasione se non segni. Al ritorno sarà difficilissima, dobbiamo provare a segnare ad Anfield e provare a riaprire la sfida. Ora pensiamo bene al campionato e poi torneremo a concentrati sul Liverpool."