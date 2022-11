In Francia sono sicuri: Milan Skriniar ha detto no al PSG per rinnovare con l'Inter. E per la sua compagna. La stampa francese ha sottolineato l'importanza di Barbora Hroncekova nella decisione del difensore slovacco.



E' stata proprio lei, da cui Skriniar ha avuto la prima figlia Charlotte nel 2020, a spingere per restare a Milano, città a cui è molto legata e nella quale vuole restare. In attesa della firma, l'Inter sogna grazie a Barbora, che con le sue foto aveva già conquistato i tifosi nerazzurri.