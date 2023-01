"Sono tranquillissimo, basta vederlo giocare ed allenarsi. Lo vedo concentrato, ha maglia dell'Inter tatuata addosso". Così Simone Inzaghi, stuzzicato dai colleghi di Sky Sport prima di Inter-Empoli, ha risposto in merito al futuro di Milan Skriniar, sempre più vicino a salutare i nerazzurri a giugno per finire al Psg. Il tecnico ha poi aggiunto: "Lo vedo tranquillissimo, adesso la società sta risolvendo la questione in un modo o nell'altro. Per me conta il campo".